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(Калиненкова) Евдокия Васильева

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.03.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1803

Отец: Калиненков Василий Никонов

Мать: Фёкла (Георгиева)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1819

Муж: Конашенков Сергей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Конашенков Антон Сергеев

Отец ребёнка: Конашенков Сергей Алексеев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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