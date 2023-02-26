(Калиненкова) Евдокия Васильева
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.03.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1803
Отец: Калиненков Василий Никонов
Мать: Фёкла (Георгиева)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1819
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.08.1833
Отец ребёнка: Конашенков Сергей Алексеев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно