Конашенков Сергей Алексеев
Место рожденияд.Конашенки
Дата рождения12.10.1796
Дата смерти01.05.1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1796
д.Конашенки
Бракосочетание
29.01.1819
Жена: Евдокия Васильева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.03.1830
Сын: Конашенков Захарий Сергеев
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1831
Дочь: Евфимия Сергеева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1833
Мать ребёнка: Евдокия Васильева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1837
Дочь: Параскева Сергеева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1840
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1842
Сын: Фёдор Сергеев
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1846
Сын: Конашенков Венедикт Сергеев
Мать ребёнка: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1847
Жена: Евдокия (Романова)
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1848
Сын: Иоанн Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия (Романова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1849
Дочь: Мелания Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия (Романова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Иванова
Смерть
01.05.1850
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.