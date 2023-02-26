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Конашенков Сергей Алексеев

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Место рождения

д.Конашенки

Дата рождения

12.10.1796

Дата смерти

01.05.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1796

Отец: Конашенков Алексей Антипов

Мать: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

д.Конашенки
Бракосочетание
29.01.1819

Жена: Евдокия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.03.1830

Сын: Конашенков Захарий Сергеев

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1831

Дочь: Евфимия Сергеева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1833

Сын: Конашенков Антон Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Васильева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1837

Дочь: Параскева Сергеева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1840

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1842

Сын: Фёдор Сергеев

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1846

Сын: Конашенков Венедикт Сергеев

Мать ребёнка: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1847

Жена: Евдокия (Романова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.09.1848

Сын: Иоанн Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия (Романова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1849

Дочь: Мелания Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия (Романова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Иванова

Смерть
01.05.1850
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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