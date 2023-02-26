Фёдор Сергеев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1842
Отец: Конашенков Сергей Алексеев
Мать: Анна Иванова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.05.1892
Жена: Параскева Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Иосифова
Смерть
Неизвестно