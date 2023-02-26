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Фёдор Сергеев

Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1842

Отец: Конашенков Сергей Алексеев

Мать: Анна Иванова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.05.1892

Жена: Параскева Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Иосифова

Смерть
Неизвестно
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