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Параскева Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.
1836 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1871

Дочь: Параскева Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.02.1873

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1874

Дочь: Евдокия мл

Отец ребёнка: Павел Григорьев

д.Холмы
Рождение ребёнка
17.11.1876

Сын: Александр Павлов

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1880

Дочь: Акилина ст

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.05.1884

Дочь: Акилина Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1886

Дочь: Анастасия Павлова

Отец ребёнка: Павел Григорьев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1892

Муж: Фёдор Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Григорьев

Смерть
Неизвестно
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