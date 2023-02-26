Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1871
Дочь: Параскева Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
27.02.1873
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
25.02.1874
Дочь: Евдокия мл
Отец ребёнка: Павел Григорьев
д.Холмы
Рождение ребёнка
17.11.1876
Сын: Александр Павлов
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
04.06.1880
Дочь: Акилина ст
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
31.05.1884
Дочь: Акилина Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Рождение ребёнка
24.10.1886
Дочь: Анастасия Павлова
Отец ребёнка: Павел Григорьев
Бракосочетание
25.05.1892
Муж: Фёдор Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Григорьев
Смерть
Неизвестно