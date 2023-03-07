Конашенков Алексей Антипов
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Антип Фролов
Мать: ?
Рождение ребёнка
1792
Сын: Харитон Алексеев
Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева
Рождение ребёнка
12.10.1796
Сын: Конашенков Сергей Алексеев
Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева
д.Конашенки
Рождение ребёнка
24.06.1799
Дочь: Агрипина Алексеева
Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева
д.Конашенки
Рождение ребёнка
11.01.1802
Дочь: Татьяна Алексеева
Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Филипп Алексеев
Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мавра Алексеева
Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева
Место жительства
С 1811
Место жительства
С 1822
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1822
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.