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Конашенков Алексей Антипов

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Место рождения

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1774

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Антип Фролов

Мать: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1792

Сын: Харитон Алексеев

Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Конашенков Иван Алексеев

Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1796

Сын: Конашенков Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

д.Конашенки
Рождение ребёнка
24.06.1799

Дочь: Агрипина Алексеева

Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

д.Конашенки
Рождение ребёнка
11.01.1802

Дочь: Татьяна Алексеева

Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Филипп Алексеев

Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мавра Алексеева

Мать ребёнка: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

Место жительства
С 1811
Место жительства
С 1822
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

Смерть
1822
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
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