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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Конашенков Алексей Антипов
Отец ребёнка: Антип Фролов
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1776
Сын: Косьма Антипов
Отец ребёнка: Антип Фролов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Стефан Антипов
Отец ребёнка: Антип Фролов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.