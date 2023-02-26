Антип Фролов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1743
Дата смерти18.04.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Конашенков Алексей Антипов
Мать ребёнка: ?
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1776
Сын: Косьма Антипов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793
Сын: Стефан Антипов
Мать ребёнка: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1807
д.Конашенки