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Антип Фролов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1743

Дата смерти

18.04.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Фрол

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1774

Сын: Конашенков Алексей Антипов

Мать ребёнка: ?

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1776

Сын: Косьма Антипов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Стефан Антипов

Мать ребёнка: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1807
д.Конашенки
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