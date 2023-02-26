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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Антип Фролов
Отец ребёнка: Фрол
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кодратий Фролов
Отец ребёнка: Фрол
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1754
Сын: Фёдор Фролов
Отец ребёнка: Фрол
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1779
Сын: Чучелов Мирон Фролов
Отец ребёнка: Фрол
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.