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Косьма Антипов

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1776

Дата смерти

26.04.1819

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Антип Фролов

Мать: ?

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кодратий Косьмин

Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1802

Дочь: Евдокия Косьмина

Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)

д.Конашенки
Рождение ребёнка
1805

Сын: Василий Косьмин

Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)

Рождение ребёнка
29.10.1807

Сын: Авраамий Косьмин

Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)

д.Конашенки
Рождение ребёнка
До 1807

Дочь: Харитина (Ефросиния) Косьмина

Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)

Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
Место жительства
С 1811
Смерть
26.04.1819
Конохи, Дубровская волость, Поречский уезд
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