Косьма Антипов
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1776
Дата смерти26.04.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Антип Фролов
Мать: ?
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кодратий Косьмин
Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1802
Дочь: Евдокия Косьмина
Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)
д.Конашенки
Рождение ребёнка
1805
Сын: Василий Косьмин
Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)
Рождение ребёнка
29.10.1807
Сын: Авраамий Косьмин
Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)
д.Конашенки
Рождение ребёнка
До 1807
Дочь: Харитина (Ефросиния) Косьмина
Мать ребёнка: Агрипина (Антипова)
Место жительства
С 1811
Смерть
26.04.1819