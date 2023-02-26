Харитон Алексеев
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1809
Жена: Феодосия Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
30.05.1825
Дочь: Феодосия Харитонова
Мать ребёнка: Феодосия Михайлова
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно