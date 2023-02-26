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Харитон Алексеев

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Конашенков Алексей Антипов

Мать: Конашенкова Агафия (Екатерина) Яковлева

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1809

Жена: Феодосия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
30.05.1825

Дочь: Феодосия Харитонова

Мать ребёнка: Феодосия Михайлова

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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