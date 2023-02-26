Юрий (Георгий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрий (Георгий)

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Место рождения

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

Дети

1803 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Прокофий Емельянов

Мать: ?

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Антон

Мать ребёнка: не указана

д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1806
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно
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