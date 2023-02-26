Юрий (Георгий)
Место рожденияд.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Прокофий Емельянов
Мать: ?
д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Антон
Мать ребёнка: не указана
д.Сельчанские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1806
отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно