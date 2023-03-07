Дубровский Владимир Демидов
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1881
уволенный в запас рядовой
Рождение ребёнка
15.09.1885
Дочь: Копылова София Владимирова
Мать ребёнка: Дубровская Христина Авксентиева
Смерть
Неизвестно