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Дубровский Владимир Демидов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.07.1881

Жена: Дубровская Христина Авксентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1881
уволенный в запас рядовой
Рождение ребёнка
15.09.1885

Дочь: Копылова София Владимирова

Мать ребёнка: Дубровская Христина Авксентиева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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