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Бурый Семён Стефанов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.04.1886

Дата смерти

06.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1886

Отец: Степанов (бурый) Стефан Максимов

Мать: Степанова (бурая) Евдокия (Яковлева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.06.1886
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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