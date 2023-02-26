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Мелания Максимова

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.12.1844

Дата смерти

22.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1844

Отец: Максим Прокофиев

Мать: Татьяна Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1861

Муж: Егор Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ирина (Георгиева)

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.11.1873

Дочь: Осипенкова Матрона Егорова

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: Евдокия Егорова

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.03.1880

Сын: Иван (Георгиев)

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.04.1883

Сын: Стефан Георгиев

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1884

Сын: Савелий (Савва Егоров)

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.08.1886

Дочь: Наталия Георгиева

Отец ребёнка: Егор Петров

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1889

Сын: Михаил Егоров

Отец ребёнка: Егор Петров

Смерть
22.11.1911
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
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