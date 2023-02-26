Мелания Максимова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.12.1844
Дата смерти22.11.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1844
Отец: Максим Прокофиев
Мать: Татьяна Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
15.10.1861
Муж: Егор Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ирина (Георгиева)
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.11.1873
Дочь: Осипенкова Матрона Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1876
Дочь: Евдокия Егорова
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.03.1880
Сын: Иван (Георгиев)
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.04.1883
Сын: Стефан Георгиев
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.08.1886
Дочь: Наталия Георгиева
Отец ребёнка: Егор Петров
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1889
Сын: Михаил Егоров
Отец ребёнка: Егор Петров
Смерть
22.11.1911
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..