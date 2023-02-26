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Егор Петров

Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Пётр (Фаддеев)

Мать: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
15.10.1861

Жена: Мелания Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ирина (Георгиева)

Мать ребёнка: Мелания Максимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.11.1873

Дочь: Осипенкова Матрона Егорова

Мать ребёнка: Мелания Максимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Мелания Максимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.03.1880

Сын: Иван (Георгиев)

Мать ребёнка: Мелания Максимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.04.1883

Сын: Стефан Георгиев

Мать ребёнка: Мелания Максимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1884

Сын: Савелий (Савва Егоров)

Мать ребёнка: Мелания Максимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.08.1886

Дочь: Наталия Георгиева

Мать ребёнка: Мелания Максимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1889

Сын: Михаил Егоров

Мать ребёнка: Мелания Максимова

Смерть
Неизвестно
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