Егор Петров
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Пётр (Фаддеев)
Мать: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
15.10.1861
Жена: Мелания Максимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ирина (Георгиева)
Мать ребёнка: Мелания Максимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
07.11.1873
Дочь: Осипенкова Матрона Егорова
Мать ребёнка: Мелания Максимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.08.1876
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Мелания Максимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.03.1880
Сын: Иван (Георгиев)
Мать ребёнка: Мелания Максимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
25.04.1883
Сын: Стефан Георгиев
Мать ребёнка: Мелания Максимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Мелания Максимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
15.08.1886
Дочь: Наталия Георгиева
Мать ребёнка: Мелания Максимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1889
Сын: Михаил Егоров
Мать ребёнка: Мелания Максимова
Смерть
Неизвестно