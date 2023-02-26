Пётр (Фаддеев)
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.01.1835
Дочь: Домника Петрова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.12.1836
Дочь: Евгения Петрова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
14.08.1838
Сын: Михей Петров
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Петрова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1843
Сын: Егор Петров
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дария Петрова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1851
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.01.1854
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.05.1856
Дочь: Гликерия ст
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.05.1858
Дочь: Гликерия Петрова
Мать ребёнка: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно