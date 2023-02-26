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Пётр (Фаддеев)

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.01.1835

Дочь: Домника Петрова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
24.12.1836

Дочь: Евгения Петрова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
14.08.1838

Сын: Михей Петров

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1843

Сын: Егор Петров

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дария Петрова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

Рождение ребёнка
16.02.1851

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.01.1854

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
08.05.1856

Дочь: Гликерия ст

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.05.1858

Дочь: Гликерия Петрова

Мать ребёнка: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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