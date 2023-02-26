Домника Петрова
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения06.01.1835
Дата смерти29.05.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1835
Отец: Пётр (Фаддеев)
Мать: Ксения Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
20.01.1852
Муж: Стефан Симонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1855
Сын: Иван Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Симонов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.04.1858
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Симонов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.11.1859
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Симонов
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
29.05.1885
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище