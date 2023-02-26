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Домника Петрова

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

06.01.1835

Дата смерти

29.05.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1835

Отец: Пётр (Фаддеев)

Мать: Ксения Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
20.01.1852

Муж: Стефан Симонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1855

Сын: Иван Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Симонов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.04.1858

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Симонов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
21.11.1859

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Симонов

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
29.05.1885
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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