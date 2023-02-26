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Осипенкова Матрона Егорова

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

07.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1873

Отец: Егор Петров

Мать: Мелания Максимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
08.11.1891

Муж: Осипенков Яков Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1892

Сын: Осипенков Косьма (Кузьма) Яковлевич

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1894

Сын: Осипенков Стефан Яковлев

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1897

Сын: Осипенков Семён Яковлев

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1900

Дочь: Агафия Яковлева

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1902

Сын: Осипенков Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1905

Дочь: Фёкла Яковлева

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1907

Сын: Осипенков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1910

Сын: Осипенков Даниил Яковлев

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1910

Сын: Осипенков Арсений Яковлев

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1913

Сын: Осипенков Николай Яковлев

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1916

Дочь: Ирина Яковлева

Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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