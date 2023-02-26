Осипенкова Матрона Егорова
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения07.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
07.11.1873
Отец: Егор Петров
Мать: Мелания Максимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
08.11.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1892
Сын: Осипенков Косьма (Кузьма) Яковлевич
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1894
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1897
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: Агафия Яковлева
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1902
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: Фёкла Яковлева
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1907
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1910
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1910
Сын: Осипенков Арсений Яковлев
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1913
Сын: Осипенков Николай Яковлев
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1916
Дочь: Ирина Яковлева
Отец ребёнка: Осипенков Яков Васильев
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно