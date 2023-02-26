Осипенков Яков Васильев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1871
Отец: Василий Иванов
Мать: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.10.1892
Сын: Осипенков Косьма (Кузьма) Яковлевич
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.12.1894
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.07.1897
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1900
Дочь: Агафия Яковлева
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1902
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.06.1905
Дочь: Фёкла Яковлева
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1907
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1910
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1910
Сын: Осипенков Арсений Яковлев
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1913
Сын: Осипенков Николай Яковлев
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1916
Дочь: Ирина Яковлева
Мать ребёнка: Осипенкова Матрона Егорова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно