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Параскева Иванова

Место рождения

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
13.11.1861

Муж: Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1864

Сын: Выданов Косьма Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Осипенков Иван

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
13.03.1871

Сын: Осипенков Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1873

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1875

Дочь: Марина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1876

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1880

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1882

Дочь: Домника Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1886

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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