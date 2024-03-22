Параскева Иванова
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
13.11.1861
Муж: Василий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1864
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Осипенков Иван
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1871
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1873
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1875
Дочь: Марина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1876
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1880
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1882
Дочь: Домника Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1886
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно