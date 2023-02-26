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Выданов Косьма Васильев

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.10.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1864

Отец: Василий Иванов

Мать: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Выданов Стефан Косьмин

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Осипенков Андрей Косьмин

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Выданов Фёдор Косьмин

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Марфа Косьмина

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1895

Сын: Выданов Константин Косьмин

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1898

Сын: Выданов Иоанн Косьмин

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1900

Дочь: Анастасия Косьмина

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1903

Дочь: Мария Косьмина

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1905

Сын: Выданов Пётр Косьмин

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1906

Сын: Выданов Павел Косьмин

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выданова Ксения (Саввина)

Смерть
Неизвестно
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