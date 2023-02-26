Выданов Косьма Васильев
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.10.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1864
Отец: Василий Иванов
Мать: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.12.1885
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.11.1887
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1890
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Марфа Косьмина
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.05.1895
Сын: Выданов Константин Косьмин
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1896
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1898
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1900
Дочь: Анастасия Косьмина
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.06.1903
Дочь: Мария Косьмина
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1905
Сын: Выданов Пётр Косьмин
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1906
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: Выданова Ксения (Саввина)
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно