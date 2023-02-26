Осипенков Андрей Косьмин
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887
Отец: Выданов Косьма Васильев
Бракосочетание
11.06.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1908
Сын: Осипенков Никифор Андреев
Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)
Рождение ребёнка
07.07.1909
Дочь: (Осипенкова) Ольга Андреева
Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)
Рождение ребёнка
20.01.1912
Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)
Рождение ребёнка
02.05.1914
Дочь: (Осипенкова) Пелагея Андреева
Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: (Осипенкова) Матрона Андреева
Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)
Смерть
Неизвестно