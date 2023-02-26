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Осипенков Андрей Косьмин

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1887

Отец: Выданов Косьма Васильев

Мать: Выданова Ксения (Саввина)

Бракосочетание
11.06.1907

Жена: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1908

Сын: Осипенков Никифор Андреев

Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)

Рождение ребёнка
07.07.1909

Дочь: (Осипенкова) Ольга Андреева

Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)

Рождение ребёнка
20.01.1912

Сын: Осипенков Пётр Андреев

Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)

Рождение ребёнка
02.05.1914

Дочь: (Осипенкова) Пелагея Андреева

Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)

Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: (Осипенкова) Матрона Андреева

Мать ребёнка: Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)

Смерть
Неизвестно

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