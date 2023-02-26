Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.08.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1888
Отец: Леонтий (Саввин)
Мать: Фёкла Яковлева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1908
Сын: Осипенков Никифор Андреев
Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1909
Дочь: Ольга Андреева
Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1912
Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1914
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1916
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно