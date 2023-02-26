Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипенкова Васса (Василиса) (Леонова)

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.08.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1888

Отец: Леонтий (Саввин)

Мать: Фёкла Яковлева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1907

Муж: Осипенков Андрей Косьмин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.05.1908

Сын: Осипенков Никифор Андреев

Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1909

Дочь: Ольга Андреева

Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1912

Сын: Осипенков Пётр Андреев

Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.05.1914

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1916

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Осипенков Андрей Косьмин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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