Выданова Ксения (Саввина)
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.12.1885
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
28.11.1887
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
17.02.1890
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: (Выданова) Марфа Косьмина
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
19.05.1895
Сын: Выданов Константин Косьмин
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
12.10.1896
Дочь: (Выданова) Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
06.01.1898
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
02.11.1900
Дочь: (Выданова) Анастасия Косьмина
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
05.06.1903
Дочь: (Выданова) Мария Косьмина
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
12.01.1905
Сын: Выданов Пётр Косьмин
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
19.12.1906
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: (Осипенкова) Параскева Косьмина
Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев
Смерть
Неизвестно