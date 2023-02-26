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Выданова Ксения (Саввина)

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
28.12.1885

Сын: Выданов Стефан Косьмин

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
28.11.1887

Сын: Осипенков Андрей Косьмин

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
17.02.1890

Сын: Выданов Фёдор Косьмин

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: (Выданова) Марфа Косьмина

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
19.05.1895

Сын: Выданов Константин Косьмин

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
12.10.1896

Дочь: (Выданова) Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
06.01.1898

Сын: Выданов Иоанн Косьмин

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
02.11.1900

Дочь: (Выданова) Анастасия Косьмина

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
05.06.1903

Дочь: (Выданова) Мария Косьмина

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
12.01.1905

Сын: Выданов Пётр Косьмин

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
19.12.1906

Сын: Выданов Павел Косьмин

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: (Осипенкова) Параскева Косьмина

Отец ребёнка: Выданов Косьма Васильев

Смерть
Неизвестно

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