(Выданова) Мария Косьмина
Место рожденияд.большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.06.1903
Дата смерти15.02.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1903
Отец: Выданов Косьма Васильев
д.большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1904
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.