(Выданова) Мария Косьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Выданова) Мария Косьмина

(Выданова) Мария Косьмина

avatar

Место рождения

д.большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.06.1903

Дата смерти

15.02.1904

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1903

Отец: Выданов Косьма Васильев

Мать: Выданова Ксения (Саввина)

д.большие Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1904
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close