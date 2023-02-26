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Выданов Фёдор Косьмин

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.02.1890

Дата смерти

21.02.1906

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890

Отец: Выданов Косьма Васильев

Мать: Выданова Ксения (Саввина)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1906
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
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