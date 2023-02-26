Выданов Фёдор Косьмин
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.02.1890
Дата смерти21.02.1906
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1890
Отец: Выданов Косьма Васильев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.02.1906
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа