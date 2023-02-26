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Василий Иванов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.04.1844

Дата смерти

15.09.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1844

Отец: Иванов Иван Андреев

Мать: Васса (Андреева)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1861

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1864

Сын: Выданов Косьма Васильев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864

Сын: Осипенков Иван

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Рождение ребёнка
13.03.1871

Сын: Осипенков Яков Васильев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1873

Дочь: Ксения Васильева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1875

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1876

Дочь: Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1880

Дочь: Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1882

Дочь: Домника Васильева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1886

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1888

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Параскева Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.09.1895
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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