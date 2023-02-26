Василий Иванов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.04.1844
Дата смерти15.09.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.04.1844
Отец: Иванов Иван Андреев
Мать: Васса (Андреева)
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1861
Жена: Параскева Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1864
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1864
Сын: Осипенков Иван
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
13.03.1871
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1873
Дочь: Ксения Васильева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1875
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1876
Дочь: Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1880
Дочь: Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1882
Дочь: Домника Васильева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1886
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1888
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Параскева Иванова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.09.1895
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.