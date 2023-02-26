Савелий (Савва Егоров)
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Егор Петров
Мать: Мелания Максимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
28.05.1903
Жена: Ефросиния Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Марфа Саввина
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Улита Савельева
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1915
Дочь: Анна (Саввина)
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1926
Сын: Савельев Фёдор Савельевич
Мать ребёнка: Ефросиния Иванова
д.Малахи Демидовского р-на Соленской обл.
Смерть
Неизвестно