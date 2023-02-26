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Савелий (Савва Егоров)

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Егор Петров

Мать: Мелания Максимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
28.05.1903

Жена: Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марфа Саввина

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Улита Савельева

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

Рождение ребёнка
08.02.1915

Дочь: Анна (Саввина)

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1926

Сын: Савельев Фёдор Савельевич

Мать ребёнка: Ефросиния Иванова

д.Малахи Демидовского р-на Соленской обл.
Смерть
Неизвестно
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