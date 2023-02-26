Ефросиния Иванова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1883
Отец: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Марфа Саввина
Отец ребёнка: Савелий (Савва Егоров)
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Улита Савельева
Отец ребёнка: Савелий (Савва Егоров)
Рождение ребёнка
08.02.1915
Дочь: Анна (Саввина)
Отец ребёнка: Савелий (Савва Егоров)
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1926
Сын: Савельев Фёдор Савельевич
Отец ребёнка: Савелий (Савва Егоров)
д.Малахи Демидовского р-на Соленской обл.
Смерть
Неизвестно