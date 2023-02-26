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Ефросиния Иванова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1883

Отец: Иванов Иван Иванов

Мать: Анисия (Анастасия) Яковлева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.05.1903

Муж: Савелий (Савва Егоров)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Марфа Саввина

Отец ребёнка: Савелий (Савва Егоров)

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Улита Савельева

Отец ребёнка: Савелий (Савва Егоров)

Рождение ребёнка
08.02.1915

Дочь: Анна (Саввина)

Отец ребёнка: Савелий (Савва Егоров)

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1926

Сын: Савельев Фёдор Савельевич

Отец ребёнка: Савелий (Савва Егоров)

д.Малахи Демидовского р-на Соленской обл.
Смерть
Неизвестно
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