Анисия (Анастасия) Яковлева
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Яков Яковлев
Мать: Евдокия Лукина
Бракосочетание
01.11.1881
Муж: Иванов Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1883
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1885
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1888
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1890
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1892
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1894
Дочь: Мавра Иоаннова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1897
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1899
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1902
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1904
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно