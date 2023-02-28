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Анисия (Анастасия) Яковлева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Яков Яковлев

Мать: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.11.1881

Муж: Иванов Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1883

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1885

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1888

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1890

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1892

Сын: Иванов Дмитрий Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1894

Дочь: Мавра Иоаннова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.11.1897

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1899

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1902

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1904

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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