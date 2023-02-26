Яков Яковлев
Место рождения
Дата рождения20.03.1843
Дата смерти10.11.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1843
Отец: Яков Варфоломеев
Мать: Елена Павлова
Бракосочетание
09.10.1860
Жена: Евдокия Лукина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анисия (Анастасия) Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
1866
Сын: Игнатий Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
19.09.1871
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
26.05.1873
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
19.11.1876
Дочь: (Шумилина) Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Шумилин Иван Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
04.07.1878
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
06.07.1880
Сын: Шумилин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
21.03.1883
Дочь: (Шумилина) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
06.10.1885
Дочь: (Шумилина) Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия Лукина
Смерть
10.11.1912