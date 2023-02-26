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Яков Яковлев

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.03.1843

Дата смерти

10.11.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1843

Отец: Яков Варфоломеев

Мать: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.10.1860

Жена: Евдокия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анисия (Анастасия) Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Игнатий Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1871

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1873

Дочь: Феодосия Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шумилин Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1876

Дочь: (Шумилина) Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Шумилин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Рождение ребёнка
04.07.1878

Сын: Шумилин Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1880

Сын: Шумилин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1883

Дочь: (Шумилина) Анна Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1885

Дочь: (Шумилина) Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.11.1912
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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