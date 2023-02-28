Шумилин Алексей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Яков Яковлев
Мать: Евдокия Лукина
Бракосочетание
02.06.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1898
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Рождение ребёнка
04.10.1900
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Рождение ребёнка
09.07.1902
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Рождение ребёнка
05.08.1905
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Рождение ребёнка
25.10.1907
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Рождение ребёнка
14.03.1910
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Рождение ребёнка
21.06.1912
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Рождение ребёнка
02.03.1914
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Рождение ребёнка
12.11.1916
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Смерть
Неизвестно