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Шумилин Алексей Яковлев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Яков Яковлев

Мать: Евдокия Лукина

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
02.06.1897

Жена: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1898

Сын: Шумилин Дометий Алексеев

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Шумилин Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Рождение ребёнка
09.07.1902

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Шумилин Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Шумилин Иоанн Алексеев

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Шумилин Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1916

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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