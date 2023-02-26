Евдокия Лукина
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти29.04.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Лука Прокофьев
Мать: Анастасия Николаева
Бракосочетание
09.10.1860
Муж: Яков Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Анисия (Анастасия) Яковлева
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
1866
Сын: Игнатий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
19.09.1871
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
26.05.1873
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
19.11.1876
Дочь: (Шумилина) Екатерина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
До 1877
Сын: Шумилин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
04.07.1878
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
06.07.1880
Сын: Шумилин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
21.03.1883
Дочь: (Шумилина) Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Рождение ребёнка
06.10.1885
Дочь: (Шумилина) Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Яковлев
Смерть
29.04.1905
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно