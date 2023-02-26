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Евдокия Лукина

Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

29.04.1905

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Лука Прокофьев

Мать: Анастасия Николаева

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.10.1860

Муж: Яков Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Анисия (Анастасия) Яковлева

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Игнатий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1871

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1873

Дочь: Феодосия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Шумилин Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1876

Дочь: (Шумилина) Екатерина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Сын: Шумилин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Рождение ребёнка
04.07.1878

Сын: Шумилин Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.07.1880

Сын: Шумилин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1883

Дочь: (Шумилина) Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1885

Дочь: (Шумилина) Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
29.04.1905
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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