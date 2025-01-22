Игнатий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Яков Яковлев
Мать: Евдокия Лукина (Ильина)
Бракосочетание
05.02.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1887
Дочь: Татьяна Игнатова
Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)
Рождение ребёнка
09.10.1892
Дочь: Пелагея Игнатова
Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)
Рождение ребёнка
10.01.1897
Сын: Павел Игнатов
Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: Анна Игнатиева
Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)
Рождение ребёнка
11.08.1901
Дочь: Евдокия Игнатова
Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)
Рождение ребёнка
26.10.1905
Дочь: Параскева Игнатова
Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)
Смерть
Неизвестно