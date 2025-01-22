Игнатий Яковлев 1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Игнатий Яковлев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Яков Яковлев

Мать: Евдокия Лукина (Ильина)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1884

Жена: Агапия Кодратова (Яковлева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1887

Дочь: Татьяна Игнатова

Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1892

Дочь: Пелагея Игнатова

Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Павел Игнатов

Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: Анна Игнатиева

Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1901

Дочь: Евдокия Игнатова

Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1905

Дочь: Параскева Игнатова

Мать ребёнка: Агапия Кодратова (Яковлева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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