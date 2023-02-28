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Агапия (Яковлева)

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Кодратий Демидов

Мать: Харитина (Христина) Исаева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.02.1884

Муж: Игнатий Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1887

Дочь: Татьяна Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1892

Дочь: Пелагея Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1897

Сын: Павел Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: Анна Игнатиева

Отец ребёнка: Игнатий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.08.1901

Дочь: Евдокия Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.10.1905

Дочь: Параскева Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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