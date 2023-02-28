Агапия (Яковлева)
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Кодратий Демидов
Бракосочетание
05.02.1884
Муж: Игнатий Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1887
Дочь: Татьяна Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Яковлев
Рождение ребёнка
09.10.1892
Дочь: Пелагея Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Яковлев
Рождение ребёнка
10.01.1897
Сын: Павел Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Яковлев
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: Анна Игнатиева
Отец ребёнка: Игнатий Яковлев
Рождение ребёнка
11.08.1901
Дочь: Евдокия Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Яковлев
Рождение ребёнка
26.10.1905
Дочь: Параскева Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Яковлев
Смерть
Неизвестно