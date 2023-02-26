Шумилин Иван Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумилин Иван Яковлев

Шумилин Иван Яковлев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877

Отец: Яков Яковлев

Мать: Евдокия Лукина

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шумилин Степан (Стефан) Иванович

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Булохова(шумилина) Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шумилин Сергей Иванович

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close