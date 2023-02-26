Шумилин Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1877
Отец: Яков Яковлев
Мать: Евдокия Лукина
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шумилин Степан (Стефан) Иванович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Булохова(шумилина) Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно