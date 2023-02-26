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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Шумилин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1897

Сын: Шумилин Степан (Стефан) Иванович

Отец ребёнка: Шумилин Иван Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Булохова(шумилина) Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Шумилин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шумилин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Шумилин Иван Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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