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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Шумилин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1897
Сын: Шумилин Степан (Стефан) Иванович
Отец ребёнка: Шумилин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Булохова(шумилина) Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Шумилин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Шумилин Иван Яковлев