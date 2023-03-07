Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Азарий

Мать: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.06.1897

Муж: Шумилин Алексей Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1898

Сын: Шумилин Дометий Алексеев

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Шумилин Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Рождение ребёнка
09.07.1902

Дочь: Ольга Алексеева

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1905

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1907

Сын: Шумилин Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1912

Сын: Шумилин Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1914

Сын: Шумилин Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1916

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Шумилин Алексей Яковлев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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