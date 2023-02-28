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Азарий

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Дружный Иона Азаров

Мать ребёнка: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)

Мать ребёнка: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Евдокия Азарова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1896

Сын: Прокопий Азаров

Мать ребёнка: ?

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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