Азарий
Место рождения
Дата рожденияДо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Дружный Иона Азаров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шумилина Гликерия (Лукия Елиазарова)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1888
Дочь: Евдокия Азарова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1896
Сын: Прокопий Азаров
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно