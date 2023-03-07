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Яков Варфоломеев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

23.03.1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1835

Жена: Елена Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1838

Дочь: Фёкла Яковлева

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1840

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1843

Сын: Яков Яковлев

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1845

Сын: Адриан Яковлев

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1849

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.04.1853

Сын: Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Васса ст

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1856

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1859

Сын: Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
23.03.1879
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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