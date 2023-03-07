Яков Варфоломеев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти23.03.1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1835
Жена: Елена Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1838
Дочь: Фёкла Яковлева
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
03.08.1840
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
20.03.1843
Сын: Яков Яковлев
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
26.08.1845
Сын: Адриан Яковлев
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
19.01.1849
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
02.04.1853
Сын: Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Васса ст
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
14.08.1856
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Елена Павлова
Рождение ребёнка
04.04.1859
Сын: Фёдор Яковлев
Мать ребёнка: Елена Павлова
Смерть
23.03.1879