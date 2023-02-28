Адриан Яковлев
Место рождения
Дата рождения26.08.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1845
Отец: Яков Варфоломеев
Мать: Елена Павлова
Рождение ребёнка
15.05.1876
Дочь: Матрона Адрианова
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Военная служба
1876
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Феодосия Адрианова
Мать ребёнка: Мария Сафронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Сафронова
Смерть
Неизвестно