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Адриан Яковлев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1845

Отец: Яков Варфоломеев

Мать: Елена Павлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1876

Дочь: Матрона Адрианова

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1876
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Феодосия Адрианова

Мать ребёнка: Мария Сафронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Сафронова

Смерть
Неизвестно
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