Христина Михайлова
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Михаил Стефанов
Мать: Устиния Евдокимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1839
Муж: Захар Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1847
Сын: Иван Захаров
Отец ребёнка: Захар Никитин
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно