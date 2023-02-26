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Христина Михайлова

Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1815 г.р.

Мать

До 1816 г.р.

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Михаил Стефанов

Мать: Устиния Евдокимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1839

Муж: Захар Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1847

Сын: Иван Захаров

Отец ребёнка: Захар Никитин

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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