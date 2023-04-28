Захар Никитин
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти22.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Никита (Николаев)
Мать: Дария (Агапиева)
Бракосочетание
29.10.1839
Жена: Христина Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1847
Сын: Иван Захаров
Мать ребёнка: Христина Михайлова
Смерть
22.06.1848
Причина смерти: от холеры