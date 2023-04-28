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Захар Никитин

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

22.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Никита (Николаев)

Мать: Дария (Агапиева)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.10.1839

Жена: Христина Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1847

Сын: Иван Захаров

Мать ребёнка: Христина Михайлова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
22.06.1848
Причина смерти: от холеры
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