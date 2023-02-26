Дария (Агапиева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария (Агапиева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Рождение ребёнка
12.09.1820

Сын: Корнилий (Николаев)

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталия Никитина

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Рождение ребёнка
1820

Сын: Захар Никитин

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Наталия (Никитина)

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Гавриил Никитин

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1825

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Акилина Никитина

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Платон Никитин

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1831

Сын: Филипп Никитин

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1833

Сын: Герасим Никитин

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.10.1834

Сын: Роман Никитин

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1837

Дочь: Мавра Никитина

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1840

Сын: Харитон Никитин

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1840

Дочь: Устиния Никитина

Отец ребёнка: Никита (Николаев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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