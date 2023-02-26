Дария (Агапиева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Сын: Корнилий (Николаев)
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Дочь: Наталия Никитина
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Сын: Захар Никитин
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Дочь: Наталия (Никитина)
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Сын: Гавриил Никитин
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Дочь: Акилина Никитина
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Сын: Платон Никитин
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Сын: Филипп Никитин
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Сын: Герасим Никитин
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Сын: Роман Никитин
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Дочь: Мавра Никитина
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Сын: Харитон Никитин
Отец ребёнка: Никита (Николаев)
Дочь: Устиния Никитина
Отец ребёнка: Никита (Николаев)