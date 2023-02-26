Евдокия ст
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти10.02.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Никита (Николаев)
Мать: Дария (Агапиева)
Рождение ребёнка
02.02.1834
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
29.11.1835
Дочь: Варвара Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
08.10.1838
Сын: Яков ст
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
07.04.1840
Дочь: Ирина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
25.11.1842
Дочь: Анна Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
01.07.1844
Сын: Филипп Анисимов
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
20.03.1847
Сын: Яков Анисимов
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
11.01.1849
Дочь: Татьяна мл
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
30.03.1852
Сын: Иоанн Анисимов
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
08.02.1855
Дочь: Евдокия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
24.03.1857
Дочь: Мария Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
16.03.1860
Сын: Алексей Анисимов
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Агрипина Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)
Смерть
10.02.1883