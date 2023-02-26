Евдокия ст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия ст

Евдокия ст

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

10.02.1883

Пол

Женский

Отец

1797 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Никита (Николаев)

Мать: Дария (Агапиева)

Рождение ребёнка
02.02.1834

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1835

Дочь: Варвара Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1838

Сын: Яков ст

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1840

Дочь: Ирина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.11.1842

Дочь: Анна Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1844

Сын: Филипп Анисимов

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1847

Сын: Яков Анисимов

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1849

Дочь: Татьяна мл

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1852

Сын: Иоанн Анисимов

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1855

Дочь: Евдокия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.03.1857

Дочь: Мария Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1860

Сын: Алексей Анисимов

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Агрипина Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Дмитров)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
10.02.1883
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.