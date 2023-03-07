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Агрипина Анисимова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1813 г.р.

Мать

1815 г.р.

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Анисим (Дмитров)

Мать: Евдокия ст

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1884

Муж: Василий Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1884

Дочь: Мелания Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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