Агрипина Анисимова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Анисим (Дмитров)
Мать: Евдокия ст
Бракосочетание
30.01.1884
Муж: Василий Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1884
Дочь: Мелания Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно