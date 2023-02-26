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Василий Сергеев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Сергей Яковлев

Мать: Мавра Владимирова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Агрипина Анисимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1884

Дочь: Мелания Васильева

Мать ребёнка: Агрипина Анисимова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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