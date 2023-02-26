Василий Сергеев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Сергей Яковлев
Мать: Мавра Владимирова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1884
Жена: Агрипина Анисимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1884
Дочь: Мелания Васильева
Мать ребёнка: Агрипина Анисимова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно