Мавра Владимирова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Владимир Борисов
Мать: не указана
Муж: Сергей Яковлев
Сын: Нил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Сын: Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Сын: Захарий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Дочь: Марфа Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Дочь: Устина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Дочь: Марина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Сын: Фёдор Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Сын: Тимофей Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Сын: Дмитрий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Сын: Харитон Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Сын: Даниил Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Яковлев
Дочь: Гликерия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Яковлев