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Мавра Владимирова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Владимир Борисов

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.09.1857

Муж: Сергей Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.12.1858

Сын: Нил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1860

Сын: Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.09.1861

Сын: Захарий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Марфа Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Устина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1874

Дочь: Марина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.02.1875

Сын: Фёдор Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.04.1877

Сын: Тимофей Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1879

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1880

Сын: Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1881

Сын: Харитон Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.12.1882

Сын: Даниил Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1884

Дочь: Гликерия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Яковлев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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