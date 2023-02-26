Даниил Сергеев
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
09.12.1882
Отец: Сергей Яковлев
Мать: Мавра Владимирова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1905
Жена: Акилина Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1905
Дочь: Варвара Данилова
Мать ребёнка: Акилина Сергеева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Пелагея Данилова
Мать ребёнка: Акилина Сергеева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1912
Сын: Иоанн Данилов
Мать ребёнка: Акилина Сергеева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1913
Сын: Михаил Данилов
Мать ребёнка: Акилина Сергеева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1915
Сын: Стефан Данилов
Мать ребёнка: Акилина Сергеева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно