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Даниил Сергеев

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1882

Отец: Сергей Яковлев

Мать: Мавра Владимирова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1905

Жена: Акилина Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1905

Дочь: Варвара Данилова

Мать ребёнка: Акилина Сергеева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Пелагея Данилова

Мать ребёнка: Акилина Сергеева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1912

Сын: Иоанн Данилов

Мать ребёнка: Акилина Сергеева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1913

Сын: Михаил Данилов

Мать ребёнка: Акилина Сергеева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1915

Сын: Стефан Данилов

Мать ребёнка: Акилина Сергеева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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