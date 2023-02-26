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Варвара Данилова

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.11.1905

Дата смерти

11.05.1907

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1905

Отец: Даниил Сергеев

Мать: Акилина Сергеева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.05.1907
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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