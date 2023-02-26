Варвара Данилова
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.11.1905
Дата смерти11.05.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1905
Отец: Даниил Сергеев
Мать: Акилина Сергеева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.05.1907
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори